В Ярославле на Советской улице появился памятник потерянному айфону

СЕГОДНЯ 12:24 2019-09-04T12:24:38+03:00

К телефону приварен длинный штырь, который уходит под землю/ФОТО: личная страница Яна Левина в Фейсбуке

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В Ярославле появился необычный уличный памятник – Памятник Потерянному Айфону.

Автор этой задумки, как и многих других интересных проектов в городе, ресторатор Ян Левин. Идея пришла к нему в голову год назад. Тогда он придумал сделать американский гаджет на ярославский манер и положить его рядом со входом в свой бар, ведь у питейных заведений веселые гости часто теряют телефоны.

Ян решил приварить к металлическому гаджету длинный штырь, который уходит в землю.

– С нахрапа айфон не поднять, хотя кто уже только за последние дни не пытался, – написал активист в своем Фейсбуке.

Он иронично нахваливает свой «яблочный продукт» и считает, что его аналог сделан ярославскими кузнецами на зависть американцам.

– И вышел айфон ярославский краше любой ихней версии! И утёрлись слезами кровавыми зависти: и Эппла весь их президиум, и Тим Кук, с выбором личным сомнительным, и Маск Илон, ни на один вопрос ответить не могущий.

ИСТОЧНИК KP.RU