В Ярославле на Советской улице появился памятник потерянному айфону
В Ярославле появился необычный уличный памятник – Памятник Потерянному Айфону.
Автор этой задумки, как и многих других интересных проектов в городе, ресторатор Ян Левин. Идея пришла к нему в голову год назад. Тогда он придумал сделать американский гаджет на ярославский манер и положить его рядом со входом в свой бар, ведь у питейных заведений веселые гости часто теряют телефоны.
Ян решил приварить к металлическому гаджету длинный штырь, который уходит в землю.
– С нахрапа айфон не поднять, хотя кто уже только за последние дни не пытался, – написал активист в своем Фейсбуке.
Он иронично нахваливает свой «яблочный продукт» и считает, что его аналог сделан ярославскими кузнецами на зависть американцам.
– И вышел айфон ярославский краше любой ихней версии! И утёрлись слезами кровавыми зависти: и Эппла весь их президиум, и Тим Кук, с выбором личным сомнительным, и Маск Илон, ни на один вопрос ответить не могущий.
ИСТОЧНИК KP.RU