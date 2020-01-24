Новый сектор Осташинского кладбища в Ярославле теперь обещают благоустроить к маю

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:07:22+03:00

Весной и осенью пройти к могилам можно только в резиновых сапогах Фото: Полина Вачнадзе

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О ситуации на Осташинском кладбище говорили на заседании комиссии муниципалитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Как уже, собственно, понятно, привести территорию в порядок подрядчик в срок, то есть к 31 октября, не успел. А зимой строить дорогу, тротуары, парковки не с руки, поэтому все эти работы перенесли на весну. Причина отставания от графика – неблагоприятные погодные условия и дополнительные нагрузки по вывозу мусора с территории кладбища.

- Сейчас подрядная организация завершает работы по устройству земляного основания проездов и водопропускных канав, идут работы по устройству конструкции проездов с отсыпкой щебнем. Все это подрядчик должен закончить делать в течение февраля, - сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

Кстати, сейчас решается вопрос о смене подрядчика, но за срыв сроков он ответит – на компанию обещают наложить штрафные санкции. А пока новый сектор Осташинского кладбища закрыт, ярославцев хоронят на кладбище в Селифонтово, которое весной-осенью из-за подтоплений тоже находится не в самом лучшем состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU