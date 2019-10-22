Ярославская прокуратура проверила кладбище в Селифонтово

После многочисленных публикаций в СМИ и жалоб ярославцев прокуратура города проверила, как содержится кладбище в деревне Селифонтово. Хотя, как оно содержится, уже давно понятно по многочисленным фотографиям с места.

Напомним, что хоронить здесь стали в середине этого года, после того, как новый участок на Осташинском кладбище был закрыт, в том числе и из-за подтоплений. Та же участь спустя несколько месяцев постигла и Селифонтовское кладбище: начался сезон дождей – начался мрак и ужас. Могилы, особенно те, что были не подсыпаны, размыло, кресты покосились, венки и цветы плавают в грязевой жиже. Подобраться к захоронениям можно только в резиновых сапогах.

Власти на проблему долгое время старательно не обращали внимания. Первый скандал разгорелся, когда после ливней в грязевом месиве застрял катафалк, гробы до могил приходилось нести на руках. Тогда руководство кладбища забеспокоилось: начали делать временную подъездную дорогу, отсыпали проезд асфальтовой и бетонной крошкой, провели водостоки.

Но, как известно, нет у нас ничего более постоянного, чем что-то временное. Прошло лето, возможность действительно привести кладбище в порядок была упущена – и началось все сначала. Дожди, грязь, покосившиеся кресты.

До могил не проехать, не пройтиФото: Полина Вачнадзе

В начале октября «КП-Ярославль» с совершенно не риторическим вопросом «доколе?» обратилась в мэрию города. Вопросы стояли сразу по двум кладбищам: и Осташинском, и Селифонтовском, так как топило и топит их одинаково. На первом прошло выездное совещание, к 14 октября подрядчик обещал сделать проход к захоронениям из асфальтовой крошки и щебня. Но… в связи с погодными условиями сроки все переносятся и переносятся. К могилам по-прежнему не проехать, не пройти. Вот уже почти месяц мы слышим, что «в конце недели подрядчик должен отчитаться о проделанной работе».

Та же временная мера, которая грозится стать постоянной, и на Селифонтовском кладбище.

- В мэрии прорабатывается вопрос организации более долговечной дороги, На данный момент происходит отсыпка крошкой и песком, - говорил неделю назад заместитель директора ДГХ мэрии Ярославля Алексей Соков.

На ужасающую ситуацию, что творится у деревни Селифонтово, обратила внимание прокуратура Ярославля.

- Инициирована проверка соблюдения законодательства при содержании кладбища. Участок был передан МКУ «Служба городских кладбищ» города Ярославля для содержания и организации захоронений. В соответствии с законодательством, в целях обеспечения безопасности и прав граждан уровень воды на таких участках должен находиться в границах, обеспечивающих нормальные условия для захоронения, для чего в СанПин предусмотрены соответствующие требования к таким местах, - комментирует ситуацию прокуратура.

Однако, говорится на сайте ведомства, в результате погодных условий, большого количества осадков возможно нарушение указанных санитарных норм на территории мест захоронений, что может повлечь застой воды на территории кладбища, частичное разрушение мест захоронений, невозможность подхода к ним.

По итогам проверки исполняющему обязанности директора МКУ «Служба городских кладбищ» объявлено предостережение о недопустимости санитарно-эпидемиологического законодательства. Однако многих ярославцев больше волнует не мера наказания, а когда все же городские погосты будут приведены в нормальное состояние, чтобы живым не было неловко перед умершими.

- Мне на могилу к мужу приходить стыдно, я перед ним испытываю чувство вины, как будто я виновата в том, что ему так лежать приходится, - говорит жительница Ярославля Ирина Михайлова. - А чиновники наши… На живых-то они внимания не обращают, что говорить о мертвых.