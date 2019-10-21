2019-10-21T17:40:34+03:00
Происшествия

Поджигателя дома в Ростове заключили под стражу

Виновника в гибели семи человек, в том числе пятерых детей, закрыли до 18 декабря
Роман РЫЖИКОВ
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Ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетвореноХодатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетвореноФото: СУ СКР по Ярославской области
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Предполагаемого поджигателя дома № 13 по улице Ленинской в Ростове заключили под стражу. Дело 37-летнего местного жителя переквалифицировано в убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. Подозреваемого задержали по горячим следам, он уже рассказал, как поджигал дом…

- Сегодня судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области по взаимодействию со СМИ. - Рассмотрев ходатайство и исследовав представленные материалы, суд согласился с доводами следствия и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 декабря текущего года.

В Ростове не могут опомниться от трагедии. К дому несут свечи, цветы и игрушки. Люди оплакивают погибших детей и собирают помощь погорельцам.

Страшный пожар случился ранним утром 19 октября. Огонь унес жизни семи человек, в том числе пяти детей.

В Ярославской области задержан подозреваемый в убийстве семи человек.Следственными органами Следственного комитета РФ по Ярославской области продолжается расследование уголовного дела о гибели семи человек, в том числе пятерых детей, в результате пожара в многоквартирном жилом доме в городе Ростове. В ходе расследования уголовного дела следователями при содействии сотрудников Главного управления криминалистики Следственного комитета России установлено, что причиной возгорания стал поджог, в связи с чем уголовное дело переквалифицировано на пп. а , е ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). В ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого в совершении преступления и его местонахождение установлены следователями СК России и сотрудниками уголовного розыска. В рамках расследования уголовного дела задержан житель Ярославской области 1982 года рождения. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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