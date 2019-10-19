В Ростове Ярославской области в пожаре погибли пять детей

Ранним утром 19 октября в Ростове Ярославской области вспыхнул жуткий пожар. Загорелся многоквартирный жилой дом на улице Ленинской. Сигнал на пульт МЧС поступил в 4:43. К дому № 13 направили пять машин. С пламенем на площади 600 квадратных метров боролись 16 человек. Потушить его удалось лишь в 7:20.

Как сообщил источник, огонь унес жизни шести человек. Среди них пятеро детей. На данный момент личности погибших не установлены.

- Двое детей – совсем крохи. Их на лицу вытащили, а спасти не смогли. – рассказала Жанна Костырева. Ее дочь стала свидетелем трагедии. - Одному, может, два, другому – четыре года ребеночку. Маму, кажется, в больницу увезли.

Тем временем, прокуратура Ярославской области организовала проверку по факту пожара.

- На место происшествия выехал Ростовский межрайонный прокурор Владимир Пеньков. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве

Информация уточняется.

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