В Ярославле начался суд над бандой ИГИЛовцев*
Члены запрещенной на территории РФ организации готовили теракты в субъектах
Среди террористов - студенты колледжаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ярославле начался суд над бандой, которая, как считает следствие, готовила теракты в субъектах России. Напомним, громкое задержание произошло в мае 2018 года: четверых мужчин взяли сотрудники ФСБ с целым арсеналом.
Самому младшему – всего 19 лет. Ему-то и инкриминируют создание ячейки запрещенной организации. Всем остальным – не больше 30.
Напомним, на днях в Ярославле осудили проукраинского экстремиста, который плохо вел себя в интернете. Мужчине дали два с половиной года условно.
ИСТОЧНИК KP.RU