В Ярославле начался суд над бандой ИГИЛовцев*

СЕГОДНЯ 08:47 2019-10-15T08:47:17+03:00

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В Ярославле начался суд над бандой, которая, как считает следствие, готовила теракты в субъектах России. Напомним, громкое задержание произошло в мае 2018 года: четверых мужчин взяли сотрудники ФСБ с целым арсеналом.

Самому младшему – всего 19 лет. Ему-то и инкриминируют создание ячейки запрещенной организации. Всем остальным – не больше 30.

Напомним, на днях в Ярославле осудили проукраинского экстремиста, который плохо вел себя в интернете. Мужчине дали два с половиной года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU