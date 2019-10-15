2019-10-15T08:47:17+03:00
Происшествия

В Ярославле начался суд над бандой ИГИЛовцев*

Члены запрещенной на территории РФ организации готовили теракты в субъектах
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Среди террористов - студенты колледжаСреди террористов - студенты колледжаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Ярославле начался суд над бандой, которая, как считает следствие, готовила теракты в субъектах России. Напомним, громкое задержание произошло в мае 2018 года: четверых мужчин взяли сотрудники ФСБ с целым арсеналом.

Самому младшему – всего 19 лет. Ему-то и инкриминируют создание ячейки запрещенной организации. Всем остальным – не больше 30.

Напомним, на днях в Ярославле осудили проукраинского экстремиста, который плохо вел себя в интернете. Мужчине дали два с половиной года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24