В Ярославле осудили проукраинского экстремиста за плохое поведение в сети

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-11T12:53:50+03:00

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В Ярославле осудили 30-летнего прокукраинского экстремиста, который разжигал ненависть в сети. До событий 2014 года мужчина жил обычной жизнью, как вдруг он обнаружил очень сильную любовь к братскому народу и совершенно противоположные чувства к своему.

Выражал он свои чувства в соцсетях. Александр (имя изменено) размещал провокационные записи на украинском языке и никого не стеснялся, кроме, видимо, себя самого - конспиратор не показывал своего лица, городом проживания указал Дублин, а местом работы назвал державный департамент США.

Интернет войны ярославец вел, пока на него не завели уголовное дело. Это произошло после того, как сотрудники ФСБ узнали, что мужчина поддерживает тесные контакты с членами украинской организации «Правый сектор», признанной экстремистской и запрещенной в нашей стране. Тогда в 2017 году Александр сбежал. Куда? Конечно, на Украину…

В любимом государстве он обзавелся супругой, но что-то не сложилось – через год он вернулся домой один. Зачем вернулся – тоже непонятно. Здесь его уже ждали.

В итоге, ярославец получил два с половиной года условно за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. В довесок, его внесли в федеральный перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

ИСТОЧНИК KP.RU