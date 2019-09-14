Правительство Ярославской области готово задействовать санавиацию для доставки пострадавших в страшном ДТП в Москву

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-14T13:47:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство Ярославской области готово задействовать санавиацию для доставки пострадавших в страшном ДТП под Ярославлем в Москву. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.

- Сейчас очень важно максимально эффективно использовать «золотой час», когда можно помочь пострадавшим, - сказал он. – По моему распоряжению развернут оперативный штаб на месте происшествия и в Соловьевской больнице Ярославля. Сделаем все необходимое, чтобы помочь людям.

В настоящее время на месте аварии работают 9 бригад скорой помощи и медицины катастроф, три - из центральной районной больницы Гаврилов-Яма, специалисты из машин ФМБА, которые сегодня проводили диспансеризацию в Гаврилов-Яме. Задействовано 37 человек личного состава МЧС, УМВД и медицины катастроф. Вся информация докладывается губернатору Дмитрию Миронову. Он лично руководит процессом по оказанию помощи пострадавшим.

Напомним, ДТП произошло около 10 часов между Ярославлем и Гаврилов-Ямом. При столкновении рейсового автобуса с грузовой машиной погибло 7 человек. Количество раненных, по разным данным, составляет от 19 до 26 человек. Есть версия, что пострадавшие и погибшие могли ехать на ретро-матч, запланированный в Гаврилов-Яме.

В аварии погибло 7 человек.Фото: Правительство Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU