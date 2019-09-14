Погибшие в ДТП в Ярославской области могли ехать на праздник в Гаврилов-Ям

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-14T13:24:00+03:00

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Погибшие в ДТП с фурой и автобусом в Ярославской области могли ехать на праздник в Гаврилов-Ям. Сейчас известно, что они были пассажирами рейсового автобуса, следующего в этот районный центр. 14 сентября в Гаврилов-Яме запланирован футбольный ретро-матч. Сама игра назначена на 15.30. А с 12 часов ей должны были предшествовать праздничные мероприятия.

- Из-за трагедии часть развлекательных мероприятий мы отменили, но сам матч все-таки планируем провести, - сообщила начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики Гаврилов-Ямского муниципального района Наталия Бондарева.

Напомним, авария произошла в Ярославской области на 20 километре автодороги «Ярославль-Заячий холм-Иваново» около 10 часов утра. По предварительной информации, фура выехала на встречную полосу и столкнулась с пассажирским автобусом. На данный момент сообщается о 7 погибших и от 19 до 26 пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU