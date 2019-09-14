2019-09-14T13:24:00+03:00
Происшествия

Погибшие в ДТП в Ярославской области могли ехать на праздник в Гаврилов-Ям

После трагедии часть развлекательных мероприятий в городе отменили
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сообщается о семи погибших в страшной аварии. Фото: ГУ МЧС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИСообщается о семи погибших в страшной аварии. Фото: ГУ МЧС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Изменить размер текста:

Погибшие в ДТП с фурой и автобусом в Ярославской области могли ехать на праздник в Гаврилов-Ям. Сейчас известно, что они были пассажирами рейсового автобуса, следующего в этот районный центр. 14 сентября в Гаврилов-Яме запланирован футбольный ретро-матч. Сама игра назначена на 15.30. А с 12 часов ей должны были предшествовать праздничные мероприятия.

- Из-за трагедии часть развлекательных мероприятий мы отменили, но сам матч все-таки планируем провести, - сообщила начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики Гаврилов-Ямского муниципального района Наталия Бондарева.

Напомним, авария произошла в Ярославской области на 20 километре автодороги «Ярославль-Заячий холм-Иваново» около 10 часов утра. По предварительной информации, фура выехала на встречную полосу и столкнулась с пассажирским автобусом. На данный момент сообщается о 7 погибших и от 19 до 26 пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появились списки пострадавших и погибших в аварии с участием автобуса
Пострадавшему в аварии ребёнку диагностирована рваная рана ушной раковины
Число пострадавших в аварии под Гаврилов-Ямом выросло до 35 человек
МЧС: число пострадавших в аварии под Гаврилов-Ямом достигло 32 человек
Правительство Ярославской области готово задействовать санавиацию для доставки пострадавших в страшном ДТП в Москву
В Ярославле похолодало. Осень пришла?
В Рыбинске загорелись две дачи одного СНТ
Ярославцы создали петицию, чтобы на Автозаводской улице закопали яму
В Ярославле запретят парковку на Полушкиной роще
В Ярославской области заблудившийся пенсионер больше суток провел в лесу
В Ярославле два серийных автомобильных вора услышали свои приговоры
Сотрудница почты в Ярославле украла 93 тысячи рублей своих клиентов
Любимые места летнего отдыха ярославцев – Украина и Турция
Мертвый лось на трассе повредил сразу пять машин
В Ярославле у должника отобрали 32 договора на долевое строительство