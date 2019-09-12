СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-12T13:34:24+03:00

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В Ярославле могут сократить маршруты общественного транспорта. Речь об этом шла на совещании рабочей группы по общественному транспорту в мэрии города

Прежде всего, изменения могут затронуть дублирующие маршруты. Часть из них, которые наиболее длинные, могут разбить на два коротких с разворотами транспорта в центре города на участках кругового движения.

- Это связано с тем, что большинство пассажиров едет до центра города. Такое решение позволит увеличить частоту рейсов, - объяснили на совещании.

Напомним, также на этом совещании власти обсудили повышение стоимости проезда в городе и возможность пуска в Ярославле рельсовых автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU