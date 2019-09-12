В мэрии Ярославля обсудили новые цены на проезд
В мэрии Ярославля обсудили новые цены на проезд. Вопрос о необходимости повышения стоимости билетов в автобусах и электрическом транспорте города обсуждают уже давно. В последний раз тарифы поднимали два года назад. Транспортники настаивают, что пришло время для нового повышения. Причем, в качестве желаемой планки перевозчики называют цифру в 31-32 рубля.
— Если город хочет, чтобы мы обновляли транспорт, нужно установить цену не меньше 31 рубля. Сейчас подорожали и сами автобусы, и запчасти к ним, выросли цены на топливо. Кроме того, сотрудники должны получать достойную зарплату, — объясняет владелец ярославских маршруток Николай Гирфанов.
Власти считают, что это слишком большая цена.
— У нас есть экономически обоснованный тариф – 28 рублей 65 копеек. Выше этого цены поднимать нельзя, - отметил Владимир Волков.
При этом в мэрии добавили, что намерены защитить льготные категории граждан и не повышать стоимость льготных проездных.
ИСТОЧНИК KP.RU