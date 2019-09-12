2019-09-12T12:40:43+03:00
Общество

В мэрии Ярославля обсудили новые цены на проезд

Стоимость льготных проездных решили не повышать
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Власти не собираются поднимать стоимость проезда в общественном транспорте выше 28 рублей.Власти не собираются поднимать стоимость проезда в общественном транспорте выше 28 рублей.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В мэрии Ярославля обсудили новые цены на проезд. Вопрос о необходимости повышения стоимости билетов в автобусах и электрическом транспорте города обсуждают уже давно. В последний раз тарифы поднимали два года назад. Транспортники настаивают, что пришло время для нового повышения. Причем, в качестве желаемой планки перевозчики называют цифру в 31-32 рубля.

— Если город хочет, чтобы мы обновляли транспорт, нужно установить цену не меньше 31 рубля. Сейчас подорожали и сами автобусы, и запчасти к ним, выросли цены на топливо. Кроме того, сотрудники должны получать достойную зарплату, — объясняет владелец ярославских маршруток Николай Гирфанов.

Власти считают, что это слишком большая цена.

— У нас есть экономически обоснованный тариф – 28 рублей 65 копеек. Выше этого цены поднимать нельзя, - отметил Владимир Волков.

При этом в мэрии добавили, что намерены защитить льготные категории граждан и не повышать стоимость льготных проездных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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