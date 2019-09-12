2019-09-12T13:01:23+03:00
Общество

В Ярославле в качестве общественного транспорта хотят пустить рельсовые автобусы

Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Возможно, через пару лет ярославцы смогут ездить с работы домой на рельсовых автобусах.Возможно, через пару лет ярославцы смогут ездить с работы домой на рельсовых автобусах.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ярославле в качестве общественного транспорта хотят пустить рельсовые автобусы. Этот вопрос обсудили на совещании рабочей группы по общественному транспорту в мэрии города. В Ярославле может появиться 11 рельсовых автобусов, которые свяжут районы города по железной дороге.

— Этот проект у нас с перспективой на семь лет. Мы высказали свои предложения по доработке данного проекта и поделились мнением, какие основные моменты нужно будет скорректировать, — пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.

Напомним, также на совещании обсудили повышение стоимости проезда в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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