В Ярославле в качестве общественного транспорта хотят пустить рельсовые автобусы
В Ярославле в качестве общественного транспорта хотят пустить рельсовые автобусы. Этот вопрос обсудили на совещании рабочей группы по общественному транспорту в мэрии города. В Ярославле может появиться 11 рельсовых автобусов, которые свяжут районы города по железной дороге.
— Этот проект у нас с перспективой на семь лет. Мы высказали свои предложения по доработке данного проекта и поделились мнением, какие основные моменты нужно будет скорректировать, — пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.
Напомним, также на совещании обсудили повышение стоимости проезда в общественном транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU