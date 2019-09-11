В Борисоглебском районе детей-сирот из разваливающегося дома переселят в другой
В Борисоглебском районе детей-сирот из разваливающегося дома переселят в другой. Такое решение приняли власти Ярославской области.
Благодаря сюжетам на федеральных каналах история о том, что 12 молодых людей, выпустившихся из детских домов, в поселке Борисоглебском Ярославской области поселили в дом, построенный с нарушениями, прогремела на всю страну. Сейчас по этому факту следственный комитет завел уголовное дело о халатности.
Сотрудники областного департамент имущественных и земельных отношений на днях встретились с сиротами и пообещали переселить их из этого здания. Сейчас прорабатываются варианты предоставления людям жилья в Борисоглебском районе, Ярославле и Ростове.
Между тем, компанию-застройщика «Регионстройсервис», построившую этот дом, в июне через суд обязали в течение полугода провести экспертизу на соответствие дома требованиям строительных норм и правил.
ИСТОЧНИК KP.RU