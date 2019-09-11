СЕГОДНЯ 14:14 2019-09-11T14:14:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Борисоглебском районе детей-сирот из разваливающегося дома переселят в другой. Такое решение приняли власти Ярославской области.

Благодаря сюжетам на федеральных каналах история о том, что 12 молодых людей, выпустившихся из детских домов, в поселке Борисоглебском Ярославской области поселили в дом, построенный с нарушениями, прогремела на всю страну. Сейчас по этому факту следственный комитет завел уголовное дело о халатности.

Сотрудники областного департамент имущественных и земельных отношений на днях встретились с сиротами и пообещали переселить их из этого здания. Сейчас прорабатываются варианты предоставления людям жилья в Борисоглебском районе, Ярославле и Ростове.

Между тем, компанию-застройщика «Регионстройсервис», построившую этот дом, в июне через суд обязали в течение полугода провести экспертизу на соответствие дома требованиям строительных норм и правил.

ИСТОЧНИК KP.RU