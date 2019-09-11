2019-09-11T07:57:51+03:00
Происшествия

СК завел уголовное дело по факту предоставления сиротам дома-развалюхи

Правоохранители выясняют, кто конкретно виновен в халатности
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Халатность» по факту предоставления детям-сиротам в поселке Борисоглебском Ярославской области непригодного для проживания жилья.

- По данным следствия, дом в поселке Борисоглебский, предназначенный для предоставления квартир детям-сиротам, был построен в апреле 2015 года. При имеющихся существенных недочетах районная администрация приняла дом в эксплуатацию. В последующем в результате проведенного осмотра дома сотрудниками инспекции государственного строительного надзора Ярославской области выявлены нарушения правил и норм технической эксплуатации жилого фонда, однако ответственными должностными лицами местной администрации каких-либо мер, направленных на устранение застройщиком выявленных недостатков, предпринято не было, - сообщается на сайте СК России.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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