«Гнилой» дом для борисоглебских сирот проверят московские следователи

СЕГОДНЯ 17:34 2019-09-09T17:34:50+03:00

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ситуацию с разваливающимся домом для сирот в поселке Борисоглебском коллегам из центрального аппарата. Вероятно, участие московских специалистов связано с тем, что дом строили за счет областного бюджета, а принимала его местная администрация.

Скандал разгорелся после того, как по федеральным каналам показали сюжет о том, в каких условиях живут люди: гнилые полы, стены покрыты плесенью, весь фасад в трещинах… По мнению следователей, районная администрация приняла дом в эксплуатацию с существенными нарушениями.

- Глава ведомства потребовал дать объективную правовую оценку действиям всех лиц, ответственных за строительство, ввод и принятие в эксплуатацию жилого дома, - сообщили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU