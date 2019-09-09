Дорожные активисты в шоке от ремонта Республиканской улицы в Ярославле

СЕГОДНЯ 15:59 2019-09-09T15:59:14+03:00

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9 сентября в Ярославле для асфальтировки перекрыли движение по участку улицы Республиканской – от Советской до проспекта Октября. Только горожане, наблюдающие за работами, в шоке от их плохого качества.

- Мало того, что основание грязное, да и еще без проливки. Пролили из лейки прямо под колеса грузовика, теперь все по технологии, можно быть спокойным, - горько иронизирует в группе «Дороги Ярославля» в «Фейсбуке» Александр Биткин и прикладывает фото- и видеофиксацию происходящего.

- Проверим это место. Составим акт. Выпишем предписание. Будут переделывать, - ответил в диалоге под постом руководитель городского «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярослав Овчаров.

Правда, многие в комментариях высказывают сомнения в том, что дорожникам халтура не сойдет с рук.

Напомним, ремонт улицы Республиканской в Ярославле начали 1 июля. Доделать работы должны к 20 октября. Качество ремонта не раз вызывало критику и горожан, и властей Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU