2019-09-09T15:59:14+03:00
Общество

Дорожные активисты в шоке от ремонта Республиканской улицы в Ярославле

Горожане фиксируют множество нарушений на закрытом на асфальтирование участке
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Александр Биткин в группе «Дороги Ярославля» в «Фейсбуке».Фото: Александр Биткин в группе «Дороги Ярославля» в «Фейсбуке».
Изменить размер текста:

9 сентября в Ярославле для асфальтировки перекрыли движение по участку улицы Республиканской – от Советской до проспекта Октября. Только горожане, наблюдающие за работами, в шоке от их плохого качества.

- Мало того, что основание грязное, да и еще без проливки. Пролили из лейки прямо под колеса грузовика, теперь все по технологии, можно быть спокойным, - горько иронизирует в группе «Дороги Ярославля» в «Фейсбуке» Александр Биткин и прикладывает фото- и видеофиксацию происходящего.

- Проверим это место. Составим акт. Выпишем предписание. Будут переделывать, - ответил в диалоге под постом руководитель городского «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярослав Овчаров.

Правда, многие в комментариях высказывают сомнения в том, что дорожникам халтура не сойдет с рук.

Напомним, ремонт улицы Республиканской в Ярославле начали 1 июля. Доделать работы должны к 20 октября. Качество ремонта не раз вызывало критику и горожан, и властей Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославские школьники снова будут заступать на Пост №1
В Ярославле у трамвая при повороте разъехались колеса
Приставы конфисковали у ярославны 24 бутылки водки
Хотел похвастаться перед подругой своей меткостью – попал на деньги и уголовное дело
На выборах в Ярославской области лидируют единороссы
Ярославские спасатели готовят городские пляжи к зиме
Ничего святого: ярославец украл из подъезда детскую коляску
«Я люблю жизнь»: молодая ярославна вышла в финал конкурса красоты для колясочников
В Ярославской области иномарка сбила лося, а следующий автомобиль наехал на животное
Мэр Ярославля поручил решить проблему очередей за льготными проездными
В Ярославле осудят водителя, который ехал на красный и сбил насмерть пешехода
В мэрии назвали причину появления провала на Республиканской улице Ярославля
По местам боевой славы: ярославские ветераны на теплоходе прибыли в Москву
На выборы в Ярославской области пришли меньше 30 процентов избирателей
В ярославской промзоне взорвался бензовоз
В Ярославле ищут пенсионерку с черной тростью
В Ярославле ночью сгорел катер, в Рыбинске – квартира в многоэтажке
В Рыбинске объявили муниципальную амнистию
В Ярославской области пока проголосовали около 6 процентов избирателей