2019-06-28T18:00:14+03:00
Общество

Республиканскую улицу превратили в пляж, а потом в месиво: когда положат новую плитку

Ярославцы устали ходить по песку и грязи
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Пройти по Республиканской улице в ярославле стало проблематично.Пройти по Республиканской улице в ярославле стало проблематично.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославцы возмущены состоянием тротуаров на Республиканской улице. Две недели назад здесь со скандалом сняли старую плитку. Жители возмущались, что покрытие еще было в приличном состоянии, однако власти решили – раз уж ремонтировать улицу, то всю – и дорогу, и тротуары.

Правда, как только первый скандал затих, люди впали в замешательство во второй раз - снять старую плитку сняли, а вот новую так и не положили. В результате во многих местах пешеходам приходится топать по песку или вообще выходить на проезжую часть. А когда пошли дожди, тротуар и вовсе превратился в грязное месиво.

Вот такой тротуар у остановки на Октябрьской площади. А ведь это почти центр города! Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Вот такой тротуар у остановки на Октябрьской площади. А ведь это почти центр города!Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

- Сейчас начнем укладывать плитку на участках с наиболее интенсивным потоком пешеходов, - пояснил на совещании в мэрии 28 июня представитель фирмы «ДЭП-57», которая отвечает за ремонт Республиканской улицы. - Да, это наше упущение. Основание плитки оказалось разным. Местами бетон и там проблем нет. А где-то бетон переходит в чистый песок. Вот эти участки будем в первую очередь заделывать.

По словам подрядчика, плитку точечно положат на самых проблемных отрезках тротуара в течение следующей недели. А пока этого не произошло, заместитель мэра Ринат Бадаев, дал поручение дорожникам установить временные ограждения и обеспечить безопасный проход для пешеходов.

А здесь Республиканская улица больше напоминает пляж, только вместо моря - лужи. Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

А здесь Республиканская улица больше напоминает пляж, только вместо моря - лужи.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Кроме того, общественники Ярославля высказали и еще одну претензию к дорожникам по организации работ на этой улице. В частности, многих водителей возмутило, что стопки нового бордюрного камня ремонтники выложили прямо на проезжей части, тем самым значительно сузив место для машин. В «ДЭП-57» сказали, что камень уже убирают на тротуары.

К счастью, нареканий к качеству работ по установке бордюров, ни у общественников, ни у властей не нашлось. В подрядной организации заверили, что, если не помешает погода, то ремонт закончат в срок - к октябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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