2019-09-03T13:35:45+03:00
Общество

В мэрии Ярославля раскритиковали работы на Республиканской улице

Вопрос обсудили на общегородском совещании
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В мэрии Ярославля раскритиковали работы на Республиканской улице.В мэрии Ярославля раскритиковали работы на Республиканской улице.Фото: Мэрия Ярославля
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На общегородском совещании в мэрии 3 сентября власти в очередной раз раскритиковали ремонт Республиканской улицы.

- За последнюю неделю темп работ увеличился, особенно на участке от улицы Свободы до Которосльной набережной, - сообщил руководитель «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярослав Овчаров. - Но на участке от Свободы до Октябрьской площади темп по-прежнему слабый. Необходимо увеличить количество людей, бригад, техники и, самое главное, обеспечить бесперебойный подвоз материалов. На объекте их не хватает.

Претензии были высказаны и по качеству уложенной плитки и по качеству асфальта в районе Октябрьской площади. Овчаров заявил, что подрядчику уже выписаны предписания и претензии на сумму более 1,3 млн. рублей. Из почти 38 миллионов, предъявленных дорожниками за проделанную работу, оплачено только чуть более 6 миллионов.

Еще одно неудобство, с которым из-за ремонта сталкиваются ярославцы, – это пробки. Власти приняли решение, чтобы подрядчики выходили на ночные работы не раньше 21 часа, чтобы дать горожанам спокойно выехать из центра.

Для контроля за ситуацией на объекте каждый день в 8 и 20 часов там проводится штаб под председательством заместителя мэра Рината Бадаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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