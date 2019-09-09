Мэр Ярославля поручил решить проблему очередей за льготными проездными

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-09T10:00:41+03:00

На прошлой неделе в Ярославле выстроились огромные очереди за проездными. Фото: "Подслушано в Ярославле" в "ВКонтакте".

Изменить размер текста: A A

Мэр Ярославля Владимир Волков поручил решить проблему очередей за льготными проездными. Вопрос подняли 9 сентября на общегородском совещании в мэрии. Поводом для этого стали гневные посты ярославцев в соцсетях о том, что на прошлой неделе студентам пришлось стоять по два часа у офиса «Яргортранса» на Советской улице, чтобы оформить льготный студенческий проездной.

- На прошлой неделе работа шла в усиленном режиме. Кассы работали с 7 часов до 19.30, без обеда. На сайте «Яргортранса» был выложен бланк заявления, чтобы студенты могли заполнить его заранее, - рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Он также добавил, что сейчас мэрия общается по данной проблеме с учебными учреждениями, обговаривается возможность организации на их базе дополнительных пунктов выдачи проездных.

- Держите вопрос на контроле. Если нужно, добавляйте кассы, чтобы очередей не было, - поручил Владимир Волков.

Напомним, также на ОГС рассказали о причине, по которой просел асфальт у здания УМВД на Республиканской улице.

ИСТОЧНИК KP.RU