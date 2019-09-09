В мэрии назвали причину появления провала на Республиканской улице Ярославля
Ремонт начнется в понедельник
На Республиканской улице провалился асфальт. Фото: Темур Абдуллаев в группе "Дороги Ярославля"/facebook.com
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Причиной образования провала на Республиканской улице в Ярославле стало разрушение бетонной плиты, в которую вмонтирована крышка люка. Об этом на общегородском совещании в мэрии 9 сентября сообщил руководитель «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля Ярослав Овчаров.
- Это ведомственный колодец, за него отвечает академия имени Пастухова. Сегодня должны начаться ремонтные работы, - отчитался он.
Напомним, асфальт на Республиканской улице напротив здания УМВД провалился 6 сентября. Площадь просадки асфальта составила примерно метр на полтора.
ИСТОЧНИК KP.RU