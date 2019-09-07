В Ярославле выстроилась двухчасовая очередь за льготными проездными
В Ярославле 6 сентября у офиса «Яргортранса» на Советской улице выстроилась огромная очередь за проездными.
- Я простояла два часа и только из-за студентов, а за мной была такая же очередь, - пишет жительница города в группе «Подслушано в Ярославле» в «ВКонтакте».
Оказалось, что основную часть очереди составляли первокурсники, которым только недавно выдали справки для получения льготных проездных на месяц.
- 21 век, неужели нельзя это как то удобнее сделать? - возмущаются жители.
Другие пишут, что такие очереди собираются уже много лет. А в качестве выхода ярославцы предлагают распространять проездные прямо в учебных учреждениях.
Точно такая же очередь была и 10 лет назад. Это фото из своего архива предоставила нам Анна Клинова. Видим, что за эти годы ничего не изменилось.
ИСТОЧНИК KP.RU