В Ярославле выстроилась двухчасовая очередь за льготными проездными

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-07T12:45:55+03:00

Вот такая очередь выстроилась в Ярославле за льготными проездными. Фото: "Подслушано в Ярославле"/vk.com

Жители возмущены, что такая ситуация происходит в сентябре каждый год

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В Ярославле 6 сентября у офиса «Яргортранса» на Советской улице выстроилась огромная очередь за проездными.

- Я простояла два часа и только из-за студентов, а за мной была такая же очередь, - пишет жительница города в группе «Подслушано в Ярославле» в «ВКонтакте».

Оказалось, что основную часть очереди составляли первокурсники, которым только недавно выдали справки для получения льготных проездных на месяц.

- 21 век, неужели нельзя это как то удобнее сделать? - возмущаются жители.

Другие пишут, что такие очереди собираются уже много лет. А в качестве выхода ярославцы предлагают распространять проездные прямо в учебных учреждениях.

Точно такая же очередь была и 10 лет назад. Это фото из своего архива предоставила нам Анна Клинова. Видим, что за эти годы ничего не изменилось.

ИСТОЧНИК KP.RU