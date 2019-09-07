Жители Тутаевского шоссе перегородили проезды в своих дворах

СЕГОДНЯ 13:34 2019-09-07T13:34:02+03:00

Ярославцы, как могут, борются против МКАДа у себя во дворах. Фото: "Подслушано в Ярославле"/vk.com

Ярославцам не понравилось, что водители объезжают пробки у них под окнами

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Жители домов на Тутаевском шоссе в Ярославле перегородили часть проездов у себя во дворах. Людям не нравится, что во время перекрытия участка на самом шоссе многие водители объезжают пробки прямо у них под окнами. В итоге теперь между местными водителями и пешеходами идет противостояние. Одни говорят спасибо тем, кто поставил блоки, другие ругают активистов за самоуправство.

Перекрывал сам лично. А у нас пол дома против. Мол у них дети выросли и их не напрягает, что МКАД во дворе. Они в администрацию ходили, требовали, чтобы блок убрали, - написал в группе «Жесть Ярославль» в «ВКонтакте» мужчина, живущий во дворе дома №47 по Тутаевскому шоссе.

- А кто сказал, что это пешеходная зона? Водители имеют такое же право ездить там, как и пешеходы. Надо в ГИБДД позвонить, чтобы выписали предписание тому, кто поставил незаконное препятствия на проезжей части, и убрали его. Водители тоже не виноваты, что им негде объезжать пробки, - выступают противники блоков в группе «Подслушано в Ярославле».

Кроме того, многие опасаются, что из-за таких загородок во дворы не сможет проехать скорая и пожарные.

Напомним, участок Тутаевского шоссе между улицами Урицкого и Колесовой в Ярославле 19 августа закрыли на ремонт. Транспорт пустили в объезд. Из-за этого в Брагино образовались огромные пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU