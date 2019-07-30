2019-07-30T10:59:00+03:00
Общество

Опубликована схема объезда ремонтируемого участка на Тутаевском шоссе в Ярославле

Также стали известны примерные даты начала и окончания перекрытия движения по автомагистрали
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Вместо троллейбуса №4 будет ходить автобус №4т.Вместо троллейбуса №4 будет ходить автобус №4т.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Мэрия Ярославля опубликовала схему объезда участка, Тутаевского шоссе, где в августе начнется капитальный ремонт.

В направлении из центра города автобусы и автомобили будут следовать по улицам Елены Колесовой, Блюхера, Урицкого. При движении в центр — с Тутаевского шоссе транспорт будет сворачивать на Урицкого, следовать по ней до Ленинградского проспекта, далее по улице Елены Колесовой. А с нее уже выезжать на Тутаевское шоссе.

Напомним, изменения затронут и троллейбусы №3 и 4. Маршрут первого укоротят от вокзала «Ярославль-Главный» до торгового центра «Рио». Троллейбус №4 временно отменят. А вместо него введут автобус №4т. Новая схема начнет действовать через 20 дней после даты официальной публикации соответствующего постановления. Ориентировочно, это будет 19-20 августа. По проекту реконструкции Тутаевского шоссе намечена полная модернизация контактной сети. Поэтому троллейбусы здесь не будут ходить до конца года. А автомобильное и автобусное движение должны восстановить с 3 ноября.

Схема объезда ремонтируемого участка. Фото: Мэрия Ярославля

Схема объезда ремонтируемого участка.Фото: Мэрия Ярославля

ИСТОЧНИК KP.RU

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