2019-08-19T09:56:29+03:00
Общество

Брагино встало в пробку из-за перекрытого Тутаевского шоссе

Ярославцы по 40 минут не могли выехать из Дзержинского района
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Брагино встало в пробки. Скриншот: Яндекс. пробкиБрагино встало в пробки. Скриншот: Яндекс. пробки
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Огромные пробки образовались утром 19 августа в Дзержинском районе Ярославля из-за перекрытия Тутаевского шоссе.

- Поток через Ленинградский запустили, а светофоры перестраивать не стали, похоже. Дикая толкучка на Урицкого и Ленинградском. Ещё и маршрутки перекрывают перекресток из-за остановки, - пишут в соцсетях жители.

Особенная неразбериха на улице Блюхера. Здесь движение на время ремонта Тутаевского шоссе сделали односторонним - в сторону Брагино. Но, видимо, об этом знали не все водители.

- Прут по встречке и перекрывают дорогу трамваю. Шикарно! - описывают ситуацию на этом участке.

Ярославцы жалуются, что по 40 минут не могут выехать из Брагино. Кто-то призывает пересесть на общественный транспорт.

Ярославцы по 40 минут не могут выехать из Дзержинского района. Фото: Тема Касьянов в группе "Жесть Ярославль"/vk.com

Ярославцы по 40 минут не могут выехать из Дзержинского района. Фото: Тема Касьянов в группе "Жесть Ярославль"/vk.com

- Да все знали, говорили везде, писали ни раз, схемы за две недели выставили, можно было предугадать, я понимаю у кого обстоятельства - жену на работу, ребенка в садик тещу по больницам... Но таких единицы. Большинство-то просто едет на работу! Ну, раз такая ситуация, спланируй свой день раньше на 30 минут и проедешь со свистом что Урицкого, что Ленинградку, что Дзержинку. А вообще общественный транспорт едет полупустой, так что не нужно ныть, что пробки, все это очевидно было, - комментируют в группе «Жесть Ярославль».

Напомним, 19 августа в Ярославле закрыли для проезда участок Тутаевского шоссе между улицами Урицкого и Колесовой из-за ремонта. Транспорт пустили в объезд. Предполагается, что работы на шоссе завершатся к 1 ноября.

На улице Урицкого и Ленинградском проспекте пешеходы обгоняют транспорт. Фото: Мария Сутеева в группе "Жесть Ярославль"/vk.com

На улице Урицкого и Ленинградском проспекте пешеходы обгоняют транспорт. Фото: Мария Сутеева в группе "Жесть Ярославль"/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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