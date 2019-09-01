2019-09-01T15:12:45+03:00
Общество

В Ярославле сел на мель туристический теплоход «Иван Михайлов»

У пришвартованного судна возникли проблемы из-за работы ГЭС
Роман РЫЖИКОВ
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Дмитрий Изергин, Подслушано Ярославль/vk.comДмитрий Изергин, Подслушано Ярославль/vk.com
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В Ярославле сел на мель туристический теплоход «Иван Михайлов». Судно пришвартовалось у Толгского монастыря накануне, а утром не смогло уйти – уровень воды в Волге упал из-за работы Рыбинской ГЭС.

Сперва «Ивана» пытались растолкать речным трамвайчиком, катающим туристов и ярославцев до Толги. Но потом подошел буксир и оказал посильную помощь терпящему бедствие.

Пользователи социальных сетей слагают стихи в честь происшествия:

Что ж ты, Ваня, сел на мель? .. Не по масти Волга-мать! Будем делать ресторан, Или нам тебя толкать?

Этот год оказался богатым на происшествия на воде. Из последнего - затонувший дебаркадер. А в июне в Мышкинском районе и вовсе столкнулись теплоход и маленькая яхта.Подробности кораблекрушения рассказала капитан затонувшего судна

ИСТОЧНИК KP.RU

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