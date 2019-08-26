2019-08-26T18:02:02+03:00
Общество

Дух захватывает: в Ярославле затонувший скандальный дебаркадер сняли квадрокоптером

Плавучий ресторан ушел под воду
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Александр ДавидикФото: Александр Давидик
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Появилось видео с затонувшим в Ярославле скандальным дебаркадером. Теперь уже подводный ресторан расположился по адресу: река Волга, где-то напротив поселка Парково. Желтую посудину видно из разных точек города: из Речной порта и, при наличии хорошей оптики, со Стрелки.

Фото: Александр Давидик

Фото: Александр Давидик

По неподтвержденным пока данным, плавсредство получило пробоину во время буксировки. Скандальное сооружение, так и не полюбившееся ярославцам, ушло под воду за считанные минуты. Правда, не полностью. Верхняя палуба «желтой подводной лодки» на неопределенное время стала местной достопримечательностью.

К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

В ярославле затонул скандальный дебаркадер-ресторан .Видео: Жесть Ярославль/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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