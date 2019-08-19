2019-08-19T10:49:15+03:00
Общество

На Ленинградском проспекте Ярославля могут ввести временный запрет на парковку на время ремонта Тутаевского шоссе

Это поможет увеличить пропускную способность проезжей части
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На Ленинградском проспекте Ярославля могут ввести временный запрет на парковку на время ремонта Тутаевского шоссе. Фото: скриншот с камер "Ярнет".На Ленинградском проспекте Ярославля могут ввести временный запрет на парковку на время ремонта Тутаевского шоссе. Фото: скриншот с камер "Ярнет".
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На Ленинградском проспекте Ярославля могут ввести запрет на парковку вдоль обочин на время ремонта Тутаевского шоссе. С таким предложением выступил 19 августа на общегородском совещании в мэрии сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ярославской области Анатолий Упадышев. Дело в том, что нагрузка на проспект возросла, так как по нему предусмотрен объезд закрытого на Тутаевском шоссе отрезка.

- Там фура встанет - и проезд сужен. Кому надо, смогут припарковаться на дублерах, - отметил Упадышев.

Мэр Ярославля владимир Волков дал поручение проработать это предложение с ГИБДД.

Сами же сотрудники Госавтоинспекции попросили перенести знак, предупреждающий об одностороннем движении на улице Блюхера, от непосредство улицы Блюхера ближе к Ленинградскому проспекту.

Напомним, из-за перекрытия Тутаевского шоссе в Дзержинском районе Ярославля на ремонт 19 августа образовались огромные пробки. Мэрия дала схему объезда ремонтируемого участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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