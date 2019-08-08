Ситуацию с двойными квитанциями за домофоны в Дзержинском районе Ярославля проверит прокуратура

СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-08T16:06:40+03:00

До выяснения всех вопросов жителям советуют не платить вообще по этой сроке

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В ситуации с выставлением двойных квитанций за обслуживание домофонов в Дзержинском районе Ярославля разберется прокуратура. Как сообщили «КП-Ярославль» в прокуратуре города, по сообщениям СМИ организована проверка.

Между тем, компания «Безопасный город», которая выставила людям счета в квитанции «ЯрОблЕИРЦ», прислала свои пояснения. Представители фирмы заявили, что в соответствии с федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», областным законом «О защите населения и территорий Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и распоряжением правительства России от 3 декабря 2014 г. N 2446-р. реализуется проект «Безопасный город». И в качестве пилотной территории был выбран Дзержинский район Ярославля.

- Указанное направление деятельности осуществляется в соответствии с федеральными законами от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ «О транспортной безопасности», от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ «О связи». Программа предполагает реализацию единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков возникновения ЧС и установку домофонов с системой вызова экстренных служб и камер видеонаблюдения, - говорится в комментарии «Безопасного города».

Представители компании отмечают, что при мониторинге домофонного рынка в Дзержинском районе были выявлены нарушения требований норм Гражданского кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Они якобы заключаются в выставлении жителям платы за домофоны в отдельных квитанциях, не имеющих основных идентификационных признаков – фамилии, имени и отчества с суммами для оплаты за 3, 6, 9, 12 месяцев.

- Также в ходе мониторинга было выявлено, что домофоны в настоящее время предыдущими обслуживающими компаниями содержатся в ненадлежащем состоянии, а именно в нарушение постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», проводка оголена, домофоны не работают, индикация не видна. Это может привести к печальным последствиям, - добавили в организации.

В «Безопасном городе» отметили, что оплата услуг по обслуживанию домофонов по единой квитанции - это единая прозрачная система начислений, сбора платы и автоматического расщепления за коммунальные и жилищные услуги, а также предоставление жителям Ярославля принципиально нового качественного уровня обслуживания в сфере Жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, новые счета за обслуживание домофонов пришли жителям Дзержинского района за июль. Также квитанции людям выставила фирма, которая до этого занималась обслуживанием. Кому платить, жители не знают. В управляющей компании Дзержинского района сообщили, что договоров с «Безопасным городом» не заключали. Специалисты советуют людям пока не оплачивать домофоны вообще, пока ситуация не прояснится.

ИСТОЧНИК KP.RU