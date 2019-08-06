Коммунальный хаос в Дзержинском районе: люди получили двойные счета за домофон

В Дзержинском районе Ярославля творится коммунальный хаос. Жителям пришли коммунальные квитанции за июль от «ЯрОблЕИРЦ», в которых появилась новая строка - за обслуживание домофонов. По квитку, 35 рублей каждая квартира должна перевести некой компании «Безопасный город». Хотя до этого кто-то из жителей платил другим обслуживающим организациям, и в этом случае люди получили сразу две квитанции, а кто-то и вовсе обходился без обслуживания.

- Мы домофон поставили за свои деньги, ежемесячную плату никогда не вносили. Вообще поломка у нас была только одна, да и то несущественная, мы вызывали мастера и всем подъездом опять скинулись на ремонт, - рассказала Ирина Смирнова, живущая на улице Урицкого.

Самой интересное, что объяснить толком, на основании чего строку включили в платежку, ни в одной организации, причастной к выставлению коммунальных счетов, не смогли.

- Вы тоже из Дзержинского района? Нам звонят весь день по этому вопросу. Обратитесь в «ЯрОблЕИРЦ», - сказала оператор Дзержинского управдома, когда мы вместе с Ириной позвонили в диспетчерскую службу компании.

В «ЯрОблЕИРЦ» тоже четко на вопрос не ответили.

- Счет мы выставили на основании обращения «Безопасного города». Оплачивать счет или нет, не могу вам сказать. Если вы не хотите платить, напишите заявление в ваш расчетный центр по адресу Урицкого, 28а, - сказали в «ЯрОблЕИРЦ» и послали дальше - непосредственно в «Безопасный город».

Узнав, что жильцы никогда не платили за обслуживание домофона, оператор контактного центра «Безопасный город» спросила адрес и номер подъезда и констатировала:

- Тогда вам не надо включать эту строчку в квитанцию.

- Скажите, а на основании чего вообще эту строчку включили, если жильцы не принимали такого решения? – спрашиваем.

- Это сделано для вашего удобства, - слышим вместо ответа.

В конце разговора Ирине и вовсе посоветовали не платить за домофон.

По поводу ситуации с теми, кто платил за обслуживание домофона другим компаниям, в «Безопасном городе» пояснили, что теперь, по соглашению с управляющей компанией Дзержинского района, обслуживанием занимаются они.

В общем, круг коммунального бардака замкнулся.

Мы отправили запросы во все вышеназванные организации и в мэрию города, чтобы понять, что происходит. Ждем официальных комментариев по ситуации.

Напомним, домофонный рынок в Ярославле пытаются перекроить уже не в первый раз. В январе прошлого года в том же Дзержинском районе была похожая ситуация. Доходило даже до стрельбы.