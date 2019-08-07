Управдом Дзержинского района заявил об отсутствии договора с «Безопасным городом»

СЕГОДНЯ 12:37 2019-08-07T12:37:03+03:00

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Управдом Дзержинского района Ярославля заявил об отсутствии договора с компаний «Безопасный город», счета от которой за обслуживание домофонов появились в коммунальных квитанциях, полученных жителями Брагина за июль.

- У нас договорных отношений с «Безопасным городом» нет. Управляющая компания к этому не имеет никакого отношения, - заявили в управдоме «Комсомольской правде – Ярославль».

Свой комментарий о происходящем пообещал прислать и представитель «Безопасного города». Однако пока письма от фирмы в адрес «КП» не поступило. Также мы направили вопросы по поводу происходящего в «ЯрОблЕИРЦ» и мэрию города. Ждем их комментариев.

Напомним, счета за обслуживание домофонов в свою квитанцию включил «ЯрОблЕИРЦ». Жители были крайне удивлены происходящим, так как некоторые вообще не заключали договоров на обслуживание домофонов, а разово платили мастерам за ремонт в случае поломки оборудования. Другие имеют договоры с другими фирмами, которым тоже платят за обслуживание. Получилось, что многим пришли двойные квитанции.

ИСТОЧНИК KP.RU