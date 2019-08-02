Стала известна причина смерти утонувшей в Ярославле на Прусовских карьерах девушки
Стала известна причина смерти 23-летней Даши Головкиной. Ее тело, спустя четыре дня поисков, обнаружили спасатели в акватории Прусовских карьеров.
– Причиной смерти явилась механическая асфиксия при закрытии дыхательных путей водой, – сообщил источник «КП – Ярославль».
Студентка из Иванова приехала отдыхать на пляж 27 июля. В ночь с пятницы на субботу друзья Даши Головкиной потеряли ее из виду. На берегу в палатке остались личные вещи пропавшей – джинсы и мобильный телефон.
Девушку искал весь город, предполагая самые разные исходы. Была версия, что Даша могла просто уйти в лес и заблудиться.
Увы, все закончилось трагически.
Прощание с девушкой состоялось сегодня, 2 августа, в городе Иваново.
ИСТОЧНИК KP.RU