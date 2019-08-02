2019-08-02T11:07:54+03:00
Происшествия

Стала известна причина смерти утонувшей в Ярославле на Прусовских карьерах девушки

По версии источника, она утонула
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: соцсетиФОТО: соцсети
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Стала известна причина смерти 23-летней Даши Головкиной. Ее тело, спустя четыре дня поисков, обнаружили спасатели в акватории Прусовских карьеров.

– Причиной смерти явилась механическая асфиксия при закрытии дыхательных путей водой, – сообщил источник «КПЯрославль».

Студентка из Иванова приехала отдыхать на пляж 27 июля. В ночь с пятницы на субботу друзья Даши Головкиной потеряли ее из виду. На берегу в палатке остались личные вещи пропавшей – джинсы и мобильный телефон.

Девушку искал весь город, предполагая самые разные исходы. Была версия, что Даша могла просто уйти в лес и заблудиться.

Увы, все закончилось трагически.

Прощание с девушкой состоялось сегодня, 2 августа, в городе Иваново.

ИСТОЧНИК KP.RU

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