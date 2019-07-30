2019-07-30T16:12:40+03:00
Общество

«Даша точно вышла из воды, а я за ней»: что рассказала подруга пропавшей в Ярославле на Прусовских карьерах девушки

23-летнюю студентку уже четвертые сутки ищет весь город
Екатерина РЯБЦЕВА
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Спасателям активно помогают волонтеры/ФОТО: ЯРОПСО "Партизан"Спасателям активно помогают волонтеры/ФОТО: ЯРОПСО "Партизан"
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Девушка пропала в ночь на 27 июля в акватории Прусовских карьеров. Там она вместе с шумной компанией друзей отмечала день рождение подруги. Ребята веселились, подходили к другим палаточным лагерям, танцевали и активно знакомились. Когда стемнело, девчонки двинулись к воде.

– Я плавала, а Даша плавала неподалеку, – вспоминает знакомая пропавшей Полина. – Потом Даша вышла, а я за ней.

То есть Полина точно помнит, что девушка выходила из воды.

Посидела на берегу и уплыла?

Дальше она рассказывает о том, что ей поведали другие отдыхающие. Несколько мужчин якобы видели, как похожая по описанию девушка подошла к ним, немного посидела на берегу, а потом вернулась в воду и заплыла очень далеко. Не факт, что это была именно Даша, но их версия тоже имеет место быть.

Всему виной алкоголь?

В соцсетях разгорелись настоящие баталии. Кто-то считает, что всему виной алкоголь и холодная вода, а знакомые пропавшей отвечают агрессивным комментаторам: Даша плохо плавала и очень аккуратно заходила в карьеры. Туда, где не чувствовала дна, не лезла.

Надела босоножки и ушла в лес?

Есть в истории и слепые пятна. Например, среди вещей, оставленных на берегу, друзья пропавшей не нашли босоножки и майку.

Есть небольшая вероятность, также озвученная в интернете, что Даша просто заблудилась. Она могла напугаться диких животных, спрятаться и до настоящего времени находиться в лесу.

Ищут и в воде, и на суше

Однако спасатели основной упор делают на акваторию карьеров. Сегодня, 30 июля, там по-прежнему водолазы изучают дно.

– Сейчас усилена группировка водолазов, и добавлено судно, с которого они ныряют, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Вместе со спасателями продолжает работать поисково-спасательная организация «Партизан». Они ищут Дашу и в воде, и на суше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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