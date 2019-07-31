Ярославские спасатели нашли тело 23-летней девушки в Прусовских карьерах
В среду, 31 июля, в 13.03 спасатели нашли тело утонувшей Дарьи Головкиной.
Она пропала 27 июля, в ночь с пятницы на субботу. Девушка поехала с друзьями на Прусовские карьеры отмечать день рождения подруги. Когда стемнело, компания решила искупаться. Спустя время Даша пропала из виду. На берегу остались вещи, а в палатке – мобильный телефон.
Студентку искал весь город. Все надеялись, что девушка жива и находится в безопасности.
Вместе со спасателями работала поисково-спасательная организация «Партизан». Они тщательно обследовали и воду, и сушу.
На четвертый день группа водолазов, ныряя с лодки на глубину, обнаружила тело девушки.
Его отправили на экспертизу.
Приносим соболезнования родным и близким Даши.
ИСТОЧНИК KP.RU