Ярославские спасатели нашли тело 23-летней девушки в Прусовских карьерах

СЕГОДНЯ 15:12 2019-07-31T15:12:33+03:00

Весь город переживал за судьбу Даши, и надеялся, то ее найдут живой/ФОТО: соцсети

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В среду, 31 июля, в 13.03 спасатели нашли тело утонувшей Дарьи Головкиной.

Она пропала 27 июля, в ночь с пятницы на субботу. Девушка поехала с друзьями на Прусовские карьеры отмечать день рождения подруги. Когда стемнело, компания решила искупаться. Спустя время Даша пропала из виду. На берегу остались вещи, а в палатке – мобильный телефон.

Студентку искал весь город. Все надеялись, что девушка жива и находится в безопасности.

Вместе со спасателями работала поисково-спасательная организация «Партизан». Они тщательно обследовали и воду, и сушу.

На четвертый день группа водолазов, ныряя с лодки на глубину, обнаружила тело девушки.

Его отправили на экспертизу.

Приносим соболезнования родным и близким Даши.

ИСТОЧНИК KP.RU