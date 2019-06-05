В Ярославле начнется масштабный ремонт Тутаевского шоссе

СЕГОДНЯ 16:38 2019-06-05T16:38:35+03:00

Работы запланированы на два года

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В Ярославле запланировали капитальный ремонт Тутаевского шоссе. Работы будут проведены на участке от улицы Елены Колесовой до Большой Норской. Об этом в своем докладе о работе за прошлый год упомянул мэр Владимир Волков.

Контракт будет двухлетним. Окончание работ запланировано на 2020 год. Судя по документам на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет более 690 миллионов рублей.

Напомним, также мэр рассказал о планах по строительству в Дзержинском районе школы и дома культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU