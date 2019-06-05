Мэр Ярославля отчитался за работу своего предшественника

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-05T12:20:25+03:00

Владимир Волков рассказал на заседании муниципалитета о том, что было сделано в городе в прошлом году и что запланировано на этот

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5 июня мэр Ярославля Владимир Волков отчитался о работе исполнительной власти города в 2018 году. Однако из-за того, что на пост градоначальника, он был назначен только 5 декабря, получилось, что фактически он должен был рассказать о работе своего предшественника – Владимира Слепцова.

- В связи с этим в выступлении будут затронуты только ключевые моменты, характеризующие социально-экономическую ситуацию в городе и основные показатели, с которыми Ярославль вошел в 2019 год. Подробная информация по всем направлениям работы мэрии, проделанной не под моим руководством, представлена на презентации, — сказал в самом начале своей речи Волков.

Мэр упомянул, что в прошлом году было введено в эксплуатацию 439 зданий, 80 тысяч квадратных метров жилья, были сданы два садика во Фрунзенском районе, пристройка в школе №43. Строительство садиков и яслей идет и в этом году, впервые за 20 лет запланировано строительство новой школы во Фрунзенском районе. Сдвинулось дело по завершению строительства домов обманутых дольщиков. В День города в этом году сдали долгострой на улице Ньютона, найден застройщик, который завершит строительство дома №77 на проспекте Фрунзе. 23 дороги были отремонтировано по программе «Безопасные качественные работы». Доля дорог в ненормативном состоянии снизилась с 50,7% до 44,5%. Дорожные ремонты по программе продолжатся и в этом году. Будет построено 1,1 километр, реконструировано 1,3 километра, Начнется капитальный ремонт Тутаевского шоссе от улицы Елены Колесовой до Большой Норской, который завершится в 2020 году. Волков сказал, что в конце прошлого года было положено начало обновления подвижного состава общественного транспорта. На сегодняшний день на маршрут вышли 9 новых троллейбусов, в июле в город должны передать 10 новых автобусов ЛИАЗ. Градоначальник напомнил, что город выполняет социальные функции. Все льготы предоставляются. Правда, теперь введен принцип адресности и нуждаемости.

Оценку работе мэрии депутаты ставить не стали. Ее не предусматривает законодательство. Однако критика работы мэрии все же прозвучала.

- Город не справлялся со снегопадами, ДГХ не может до сих пор даже депутатам представить список улиц по ямочному ремонту, медленно идет претензионная работа по дорожным работам. Надо срочно принимать меры для исправления ситуации, увеличивать объемы финансирования на ремонты дворовых проездов, которые в таком состоянии, что туда ни такси, ни машины спецслужб не могут заехать. А также на озеленение спальных районов, - выступила депутат Евгения Овод и добавила, что ха работу ДГХ она бы лично поставила «неуд».

Однако доклад лишь приняли к сведению.

ИСТОЧНИК KP.RU