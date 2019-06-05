2019-06-05T14:41:29+03:00
Общество

В Дзержинском районе Ярославля построят школу и дом культуры

Об этом сообщил мэр Владимир Волков
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Дзержинском районе Ярославля построят школу и дом культурыВ Дзержинском районе Ярославля построят школу и дом культуры
Изменить размер текста:

В Дзержинском районе Ярославля планируют построить новую школу и дом культуры. Об этом мэр Ярославля Владимир Волков сообщил во время своего отчета перед депутатами муниципалитета 5 июня.

О том, что в Брагине назрела необходимость введения в строй ДК, мэру сказали депутаты. Волков ответил, что планы такие у города, действительно, есть.

— Мы рассмотрели несколько земельных участков для его строительства. Летом один из них будет выделен. Будем стараться до конца этого года сделать проект. Есть все шансы попасть в одну из федеральных или региональных программ, если они будут открыты, - сказал мэр. Также он добавил, что при открытии федеральной или областной программы в районе будет построена и новая школа.

- Мы все документы подали, ждем решения, - сообщил Волков.

Напомним, также мэр сообщил, что намерен за семь лет погасить все долги Ярославля перед банками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области гадюка напала на 13-летнюю девочку
Большой куш: у 27-летнего переславца украли портмоне, в котором лежало 40 тысяч рублей
Владимир Волков пообещал отдать семимиллиардный долг Ярославля за семь лет
Сказочному фестивалю быть: в Переславль-Залесский приедет Дед Мороз, Баба-Яга и Алеша Попович
В Ярославле посадили пьяного водителя, убившего женщину на пешеходном переходе
Мэр Ярославля отчитался за работу своего предшественника
12 июня перекроют почти весь центр Ярославля
В Ярославской области 7-летний мальчик утонул в ванне
Жительница Ярославской области познакомилась в соцсетях с молодым человеком, который украл у нее украшения на 140 тысяч рублей
В Ярославль пришло очень жаркое лето
В Ярославле будут судить парня, который делал «закладки» вместе со своей подругой
В Ярославле автобус сбил 90-летнюю бабушку
Черепно-мозговая, переломы и ушибы: в Ярославле мужчина 10 раз ударил бывшего мужа матери ковшом по голове
«Ростелеком» увеличил количество точек бесплатного Wi-Fi в Ярославской области
В Ярославской области открыли туристическую экологическую тропу
В Ярославской области придумали речную экскурсию на родину Федора Ушакова
Ярославского мотоциклиста, неоднократно садившегося за руль пьяным, осудили
Причастен к хищению 7 миллионов из бюджета? В Ярославле бывшего заместителя директора «Спецавтохозяйства» подозревают в мошенничестве
Ярославские осужденные сдали экзамен по русскому
В Ярославле запретили купаться на двух официальных пляжах