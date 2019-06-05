В Дзержинском районе Ярославля построят школу и дом культуры

СЕГОДНЯ 14:34 2019-06-05T14:41:29+03:00

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В Дзержинском районе Ярославля планируют построить новую школу и дом культуры. Об этом мэр Ярославля Владимир Волков сообщил во время своего отчета перед депутатами муниципалитета 5 июня.

О том, что в Брагине назрела необходимость введения в строй ДК, мэру сказали депутаты. Волков ответил, что планы такие у города, действительно, есть.

— Мы рассмотрели несколько земельных участков для его строительства. Летом один из них будет выделен. Будем стараться до конца этого года сделать проект. Есть все шансы попасть в одну из федеральных или региональных программ, если они будут открыты, - сказал мэр. Также он добавил, что при открытии федеральной или областной программы в районе будет построена и новая школа.

- Мы все документы подали, ждем решения, - сообщил Волков.

Напомним, также мэр сообщил, что намерен за семь лет погасить все долги Ярославля перед банками.

ИСТОЧНИК KP.RU