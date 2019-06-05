2019-06-05T14:22:32+03:00
Экономика

Владимир Волков пообещал отдать семимиллиардный долг Ярославля за семь лет

Копился долг дольше 10 лет
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Мэр Ярославля пообещал отдать семимиллиардный долг Ярославля за семь лет.Мэр Ярославля пообещал отдать семимиллиардный долг Ярославля за семь лет.Фото: Мэрия Ярославля
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Мэр Ярославля Владимир Волков ставит задачу вернуть все долги города по банковским кредитам за семь лет. Об этом он сообщил 5 июня, отчитываясь перед депутатами муниципалитета о работе в прошлом году.

Сейчас долг бюджета составляет 6,9 млрд. рублей. Это почти 95% поступлений в казну города за весь прошлый год. При этом глава города отметил, что такое положение вещей его не пугает.

- Без денег не возможно функционирование ни одной системы жизнеобеспечения. Но кредиты можно брать всегда, даже с таким долгом, - прокомментировал он.

При этом он добавил, что за первые четыре месяца этого года благодаря эффективному использованию городского имущества (недвижимости, земли), сбору налогов, претензионной судебной работе уже ощутим результат – доходы в бюджет превысили планируемые на 14%.

- Но мы должны вдумчиво подходить и к тратам, не раскидывать деньги, - сказал Волков.

Он также напомнил, что основной объем долга город нарастил за последние 10 лет.

- Это началось с празднования 1000-летия. Город начал брать огромные кредиты. Каждый год по 500, 300, 700 миллионов зависимости от поставленных задач. Конечно, за четыре месяца и даже за год отдать это не получится. Программа, которая разрабатывается по возврату кредитных средств, по избавлению от этого городского долга будет рассчитана на 7 лет, - добавил Волков.

Он отметил, что это задача не из простых, но власти будут над ней работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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