Владельцев шара, который унес двухлетнего ребенка на середину пруда в Ярославле, проверит Следственный комитет
Следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области проверит работу аттракциона, на котором произошло происшествие с ребенком.
- Организована доследственная проверка на предмет установления в действиях организаторов аттракциона наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в ведомстве.
Напомним, 17 мая в парке Нефтяников Ярославля надувной шар с двухлетним ребенком внутри отцепился от страховки и уплыл на середину пруда. К счастью, малыша быстро спасли.
Вечером 17 мая в Ярославле произошло еще одно происшествие с ребенком. 10-летнего мальчика на пешеходном переходе сбила девушка-мотоциклист.
ИСТОЧНИК KP.RU