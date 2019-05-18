Владельцев шара, который унес двухлетнего ребенка на середину пруда в Ярославле, проверит Следственный комитет

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-18T10:38:51+03:00

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Следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области проверит работу аттракциона, на котором произошло происшествие с ребенком.

- Организована доследственная проверка на предмет установления в действиях организаторов аттракциона наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в ведомстве.

Напомним, 17 мая в парке Нефтяников Ярославля надувной шар с двухлетним ребенком внутри отцепился от страховки и уплыл на середину пруда. К счастью, малыша быстро спасли.

Вечером 17 мая в Ярославле произошло еще одно происшествие с ребенком. 10-летнего мальчика на пешеходном переходе сбила девушка-мотоциклист.

ИСТОЧНИК KP.RU