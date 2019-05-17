В Ярославле ребенок уплыл на оторвавшемся зорбе в пруд

СЕГОДНЯ 19:11 2019-05-17T19:11:37+03:00

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Необычное ЧП произошло в парке «Нефтяник» в Ярославле. Здесь на пруду ребенок катался на зорбе – аттракционе в виде прозрачного шара, внутрь которого помещается человек - и оторвался от страховки. В итоге ребенок уплыл далеко от берега. Взрослым пришлось догонять на лодке.

Мнения ярославцев по поводу происшествия разделились: одни готовы и сами доплатить, чтобы им позволили покататься в зорбе без страховки, другие ругают организаторов ставшего экстремальным развлечения.

Судя по фото, ребенок еще совсем маленький и мог не понять, что что-то пошло не так. Очевидцы, в свою очередь, сообщают, что спасли его оперативно.

ИСТОЧНИК KP.RU