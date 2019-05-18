2019-05-18T10:22:36+03:00
Происшествия

В Ярославле девушка на мотоцикле сбила ребенка

Школьник переходил дорогу по пешеходному переходу
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле на пересечении улиц Труфанова и Панина женщина на мотоцикле сбила мальчика. Фото: группа "Подслушано в Ярославле" в "Вконтакте".В Ярославле на пересечении улиц Труфанова и Панина женщина на мотоцикле сбила мальчика. Фото: группа "Подслушано в Ярославле" в "Вконтакте".
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В Ярославле на пешеходном переходе мотоцикл сбил 10-летнего ребенка. По данным УМВД России по Ярославской области, ДТП произошло на перекрестке улиц Панина и Труфанова в 19 часов 22 минуты. За рулем байка находилась 30-летняя женщина.

- Водитель мотоцикла сделала все возможное чтобы избежать наезд на ребенка,

Применила экстренное торможение с резким перекладыванием руля в сторону встречки. Знаете, это нужна смелость, чтоб уходить от пешехода во встречный авто! - написали ярославцы в группе «Подслушано в Ярославле».

По предварительным данным, у ребенка травма ноги. С места происшествия его на скорой увезли в больницу. Мотоциклистка тоже пострадала. Она упала с байка и влетела головой во встречный автомобиль. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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