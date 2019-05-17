2019-05-17T14:23:59+03:00
Общество

Главный следователь Ярославской области заработал больше, чем прокурор

Доход Александра Соболева за 2018 год превысил три миллиона рублей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Главный следователь Ярославской области отчитался о доходах. Фото: СУ СКР по Ярославской области.Главный следователь Ярославской области отчитался о доходах. Фото: СУ СКР по Ярославской области.
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Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области Александр Соболев заработал за прошлый год 3,4 миллиона рублей. Такие цифры указаны в его декларации, размещенной на сайте ведомства. В списке недвижимости у главного регионального следователя числятся две квартиры – одна в общей совместной, вторая в долевой собственности. Их площади соответственно 40,4 и 142,5 кв. метра. Эти же квартиры указаны и в декларации его супруги. Еще одна квартира площадью 50 кв. метров находится в пользовании у Александра Соболева, а у жены следователя в пользовании квартира площадью 138,3 кв. метров. Квартиры площадью 138,3 и 142,5 кв. метров также находятся в пользовании и у троих несовершеннолетних детей Александра Соболева.

Жена главного следователя области задекларировала доход в 864,3 тысячи.

Напомним, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и региональный прокурор Дмитрий Попов заработали по 2,5 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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