Прокурор Ярославской области заработал больше губернатора

15 Май 12:11 2019-05-15T16:28:18+03:00

И больше 2,5 миллионов рублей за год

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Прокуратура Ярославской области опубликовала декларацию о доходах. Любой желающий может узнать, сколько заработали сотрудники за год. Завистливым советуем перейти к другим новостям по ссылке, а тем, кто умеет радоваться за других, рассказываем.

Прокурор области Дмитрий Попов в прошлом году заработал 2 миллиона 733 тысячи рублей. Его несовершеннолетний ребенок тоже «заработал». Его декларированный доход – 27 тысяч рублей. А еще у сына прокурора есть две квартиры – 106 и 85 квадратных метров. У отца, впрочем, тоже есть недвижимость: две квартиры площадью 64 и 106 метров.

А вот прокурор города Игорь Мокичев за год заработал всего 1 миллион 718 тысяч рублей. Правда, и его супруга не сидела без дела – она заработала 1 миллион 371 тысячу, согласно декларации.

ИСТОЧНИК KP.RU