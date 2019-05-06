2019-05-06T13:56:58+03:00
Общество

В декларации губернатора Ярославской области появились сведения о жене

В предыдущие годы Дмитрий Миронов отчитывался о доходах как холостяк
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Дмитрий Миронов включил в декларацию за 2018 год и свою супругу.Дмитрий Миронов включил в декларацию за 2018 год и свою супругу.Фото: Правительство Ярославской области
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Губернатор Дмитрий Миронов отчитался о доходах за 2018 год. В декларации указано, что заработал он 2,5 миллиона рублей. В списке принадлежащей ему недвижимости значатся квартира площадью 176 кв. метров, треть еще одной квартиры, четыре машиноместа. Кроме того, в пользовании у Миронова находится помещение площадью 75 кв. метров. Ездит губернатор на автомобиле МЕРСЕДЕС БЕНЦ GL350 BLUETEC 4MATIC.

Собственно, таким же этот список был и в предыдущем году. А вот из нового в декларации главы региона – графа с доходами супруги. Из чего можно сделать вывод о том, что Дмитрий Миронов женился. Официальных данных на этот счет нет, так как губернатор не любит распространяться о личной жизни.

Из документа следует, что супруга главы Ярославской области имеет в собственности квартиру площадью 96 кв. метров, четвертую долю в квартире площадью 67,3 кв. метра. И квартиру в пользовании площадью 176,3 кв. метра. А также две машины - МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLE 350d 4MATIC и Порш Макан S Дизель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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