2019-05-16T11:15:05+03:00
Политика

В муниципалитет Ярославля выбрали ранее судимого юриста

Причину этого объяснили в горизбиркоме
Светлана Морозова
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Корочки Сергею Зубову вручил мэр Ярославля Владимир Волков. Фото: муниципалитет Ярославля.Корочки Сергею Зубову вручил мэр Ярославля Владимир Волков. Фото: муниципалитет Ярославля.
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15 мая на заседании муниципалитета Ярославля депутатские корочки вручили Сергею Зубову. 35-летний юрист, избиравшийся от партии КПРФ, занял вакантное место, которое осталось после ухода из муниципалитета другого коммуниста - Георгия Колпакова.

Однако быстро нашлись те, кто вспомнил, что у Зубова была судимость. Информация об этом всплывала еще во время выборов в муниципалитет 2012 года. Тогда Зубов сам снял свою кандидатуру. Почему же сейчас избирательная комиссия пропустила его в муниципалитет?

- Его судимость погашена. Это дает человеку право быть избранным в депутаты, - пояснил председатель горизбиркома Ярославля Андрей Бурьяноватый.

Напомним, Георгий Колпаков решил покинуть место депутата в силу преклонного возраста. По его словам, на освободившееся место КПРФ хотела посадить другого человека – не Зубова. Но по закону это было не возможно, так как по избирательным спискам следующим шел именно Сергей Зубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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