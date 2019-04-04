Депутат-коммунист написал заявление об уходе из муниципалитета Ярославля

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-04T11:13:43+03:00

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Депутат-коммунист Георгий Колпаков написал заявление об уходе из муниципалитета Ярославля.

- Заявление я написал в среду, 3 апреля. У меня уже солидный возраст – 70 лет, просто тяжело уже работать, - объяснил он причину своего решения.

Просьбу Колпакова об отставке депутаты должны рассмотреть на заседании муниципалитета 10 апреля. Кто займет его место в представительном органе пока не известно. По словам самого народного избранника, следующим по списку в его округе от КПРФ шел юрист Сергей Зубов. Вроде бы, по правилам, он и должен занять вакансию. Однако руководство партии хотело бы назначить на освободившееся место другого человека. Как разрешится эта ситуация, увидим.

Напомним, сам Колпаков стал депутатом в октябре прошлого года после того, как его предшественник - Алексей Филиппов - был избран депутатом областной думы.

ИСТОЧНИК KP.RU