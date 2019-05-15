В муниципалитете Ярославля появился новый депутат
В муниципалитете Ярославля появился новый депутат. Им стал юрист Сергей Зубов. 15 мая на заседании муниципалитета удостоверение ему вручил мэр города Владимир Волков.
Зубов заменил к депутатском кресле своего коллегу по партии КПРФ Георгия Колпакова, который написал заявление об уходе по собственному желанию. Сергей Зубов был следующим по списку в его округе, в котором победил Колпаков.
Впрочем, сам Колпаков, уходя, отметил, что за его место в партии была определенная борьба, так как некоторые представители руководства ярославского отделения хотели видеть в муниципалитете не Зубова, а другого члена КПРФ, но, по закону, это оказалось невозможно.
ИСТОЧНИК KP.RU