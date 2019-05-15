2019-05-15T11:39:09+03:00
Политика

В муниципалитете Ярославля появился новый депутат

Сергей Зубов занял место ушедшего коллеги по КПРФ
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Новому депутату муниципалитета Сергею Зубову вручили удостоверение народного избранника. Фото: скриншот с видеотрансляции заседания муниципалитета.Новому депутату муниципалитета Сергею Зубову вручили удостоверение народного избранника. Фото: скриншот с видеотрансляции заседания муниципалитета.
Изменить размер текста:

В муниципалитете Ярославля появился новый депутат. Им стал юрист Сергей Зубов. 15 мая на заседании муниципалитета удостоверение ему вручил мэр города Владимир Волков.

Зубов заменил к депутатском кресле своего коллегу по партии КПРФ Георгия Колпакова, который написал заявление об уходе по собственному желанию. Сергей Зубов был следующим по списку в его округе, в котором победил Колпаков.

Впрочем, сам Колпаков, уходя, отметил, что за его место в партии была определенная борьба, так как некоторые представители руководства ярославского отделения хотели видеть в муниципалитете не Зубова, а другого члена КПРФ, но, по закону, это оказалось невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперты приехали в Ярославль, чтобы оценить его потенциал для ЧМ по волейболу
Экстренное предупреждение: температура в Ярославле может упасть ниже нуля
Спонсоры неожиданно продлили голосование за бесплатный каток
В Ярославле пропал мужчина с седой бородой и шрамом на брови
Под Ярославлем столкнулись иномарка и отечественная легковушка. Есть госпитализированные
Ярославские приставы арестовали иномарку у мужчины, задолжавшего 800 тысяч рублей
Высший пилотаж из кабины летчика: опубликовано видео в формате 360 градусов со Дня Победы в Ярославле
В Рыбинске у дачников украли трехтонную цистерну
В муниципалитет Ярославля выбрали ранее судимого юриста
Семье погибшего в «Шереметьево» ярославца выплатят два миллиона рублей
Доверяй, но не всякому: в Ярославле пенсионер чуть не оставил бабулю без квартиры
В музее истории города Ярославля теперь новый директор
Виноват в столкновении: в Ярославле осужден житель Мурманска за нарушение ПДД
В порыве гнева: пассажир, напавший с ножом на таксиста в Ярославле, заключен под стражу
В Ярославской области чаще всего подделывают тысячные и пятитысячные купюры
В День города для ярославцев споют «Отпетые мошенники» и прогремит салют