15 Май 11:39 2019-05-15T11:39:09+03:00

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В муниципалитете Ярославля появился новый депутат. Им стал юрист Сергей Зубов. 15 мая на заседании муниципалитета удостоверение ему вручил мэр города Владимир Волков.

Зубов заменил к депутатском кресле своего коллегу по партии КПРФ Георгия Колпакова, который написал заявление об уходе по собственному желанию. Сергей Зубов был следующим по списку в его округе, в котором победил Колпаков.

Впрочем, сам Колпаков, уходя, отметил, что за его место в партии была определенная борьба, так как некоторые представители руководства ярославского отделения хотели видеть в муниципалитете не Зубова, а другого члена КПРФ, но, по закону, это оказалось невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU