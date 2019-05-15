2019-05-15T13:27:42+03:00
Общество

Новый сектор на Осташинском кладбище откроют в октябре

Подробности озвучили на заседании муниципалитета Ярославля
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Новый сектор Осташинского кладбища откроют в октябре.Новый сектор Осташинского кладбища откроют в октябре.
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Новый сектор Осташинского кладбища откроется примерно в начале октября. Об этом 15 мая на заседании муниципалитета города сообщил заместитель мэра по вопросам имущественной и правовой политики Александр Асриянц.

- Экспертиза проектно-сметной документации должна пройти до конца мая. В июле, августе, сентябре запланированы работы по благоустройству, - пояснил чиновник.

Пока же ярославцев будут хоронить на кладбище у деревни Селифонтово. По словам Асриянца, этого участка хватит примерно на год. А новый сектор Осташинского кладбища заполнится за год-полтора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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