2019-05-07T14:54:14+03:00
Общество

Вместо Осташинского кладбища ярославцев будут хоронить в Селифонтово

Места на городском погосте закончились
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Вместо Осташинского кладбища ярославцев будут хоронить в Селифонтово.Вместо Осташинского кладбища ярославцев будут хоронить в Селифонтово.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вот и случилось то, о чем так долго говорили, – на единственном открытом для захоронений городском кладбище Ярославля – Осташинском - закончились места.

- Осталось 30 мест. Они заполнятся за несколько дней. Больше хоронить здесь нельзя, - сообщил «Комсомольской правде – Ярославль» директор МКУ «Служба городских кладбищ Ярославля» Александр Щербаков.

После того, как последняя свободная могила будет закопана, хоронить усопших ярославцев начнут на кладбище Ярославского района у деревни Селифонтово. По договоренности руководства города и района на этом кладбище было выделено три гектара земли. По оценкам специалистов, этого хватит примерно на год. В это время власти будут продолжать искать территорию для нового городского кладбища. Но скорее всего, оно все-таки будет находиться за границами самого Ярославля.

Возникает вопрос, почему не используют участок рядом с Осташинским кладбищем, который в последнее время и планировали в качестве временного погоста. Оказалось, что здесь не успели завершить подготовку.

- Затянулись согласования с надзорными органами по выделению земли под кладбище. Пока решается вопрос об установлении его границ, - пояснил Щербаков.

Поговаривают, что цена похоронных услуг в связи с изменением места захоронений вырастет. Например, доставка гроба на кладбище будет обходиться точно дороже, так как расстояние здесь больше.

НА ЗАМЕТКУ

Если у вас нет денег на погребение близкого человека, вы можете попросить предоставить вам гарантированный перечень услуг. Обратиться за ним можно в муниципальную службу похоронного дела. Как сообщили в мэрии Ярославля, в перечень услуг дотируется из бюджета на сумму 5800 рублей. В него входит гроб, копка могилы, доставка гроба на кладбище, минимальный набор ритуальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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