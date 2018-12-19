В Ярославле определили территорию для нового кладбища

19 Дек. 12:08 2018-12-19T12:08:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле определили территорию, на которой разместят новое кладбище. Соответстующие изменения в генплан утвердили депутаты муниципалитета города 19 декабря.

Появится новое кладбище рядом с Осташинским и будет занимать около 10 гектаров земли. Вместе с тем, власти Ярославля отметили, что это будет не единый комплекс. От Осташинского новое кладбище будет отделено функциональными зонами. Мэрия не скрывает, что данное кладбище – временное решение проблемы нехватки мест для погребения в городе. Осташинское кладбище практически исчерпало свой ресурс. А нового хватит на 1,5-2 года.

- Сейчас у нас есть четыре варианта размещения нового кладбища за территорией Ярославля. Все они требуют проработки. Мы намерены сделать это в ближайшие полгода, - прокомментировал директор департамента архитектуры и земельных отношений Александр Скворцов.

Напомним, также на заседании муниципалитета депутат Дмитрий Петровский прочитал рэп – против выступления на Советской площади Мота за 3 миллиона рублей.