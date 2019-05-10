2019-05-10T20:50:38+03:00
Происшествия

В Ярославле с берега Которосли пропал мужчина

В последний раз Павла Архипова видели 8 мая
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: организация "Партизан".Фото: организация "Партизан".
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В Ярославле разыскивают пропавшего 28-летнего мужчину - Павла Архипова. Как сообщает ярославский поисково-спасательный отряд «Партизан», в последний раз его видели 8 мая на берегу Которосли. С того момента его местонахождение не известно.

Приметы пропавшего: на вид около 30 лет, рост - 190 см, крупного телосложения, глаза голубые, лицо овальное. Отличительная черта - отсутствие волос, бровей, ресниц.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят сообщить волонтерам по телефону 8(930)-1-165-165 или в полицию - 8(4852)-30-02-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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